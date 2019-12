Professor steekt briljante valstrik in examen om spiekers te betrappen

Een Amerikaanse professor was het beu dat studenten tijdens het examen naar het toilet mogen gaan. Hij verdacht hen er immers van antwoorden op te zoeken, dus bedacht hij een snood plannetje…

Een Amerikaanse ingenieursstudent bracht het opvallende verhaal naar buiten op Reddit. Tijdens de les vragen gemiddeld één tot twee studenten om een plaspauze, maar het viel hem al op dat tijdens examens plots de helft van de studenten naar het toilet moet.

Iedereen weet dat de meerderheid dat doet om de oplossingen op te zoeken op hun smartphone. Vaak maken ze dan gebruik van Chegg, een website waarop heel wat antwoorden op moeilijke vraagstukken te vinden zijn. Ook de professor bouwkunde was daarvan op de hoogte.

Onoplosbaar vraagstuk

Om dergelijk bedrog tegen te gaan, bedacht de professor onlangs een listige valstrik tijdens het examen bouwkunde. “Ik kreeg een bepaald vraagstuk maar niet opgelost, dus liet ik het voor wat het was. Het telde toch maar mee voor 5 van de 100 punten”, vertelt de student op Reddit.

In de val getrapt

Achteraf kregen alle studenten een e-mail van de professor. Daarin legde hij uit dat hij bewust een onoplosbaar vraagstuk in het examen had gestoken. Een maand voordien had hij dat bewuste vraagstuk op Chegg gezet en er een op het eerste zicht correcte oplossing bij geschreven. Maar aangezien het vraagstuk onoplosbaar was en het onmogelijk was om dezelfde denkwijze te hanteren, kon hij daarmee wél nagaan wie tijdens het examen stiekem op Chegg was gaan kijken. “Hij schreef in zijn e-mail dat 14 van de 99 studenten de oplossing van de professor hadden neergepend en dus een nul kregen en gerapporteerd werden bij de universiteit voor het schenden van de regels. Hij gaf de namen van de spiekers tevens door aan de andere professoren van ons departement. De studenten die de vraag niet of op een andere manier hadden beantwoord, kregen 5 op 5 voor die vraag”, aldus de student.