Belgisch kerstcadeautje kopen? Bij A Better Blend vind je niets anders

De coronacrisis zet ons allemaal aan om na te denken over hoe we ons geld besteden. In plaats van te winkelen bij internationale ketens, is dit misschien wel hét moment om de dingen voor goed anders aan te pakken. Wil je deze eindejaarsperiode je cadeautjes kopen bij lokale ondernemers, dan helpt A Better Blend je een (groot) handje.

Lokaal kopen heeft een heleboel voordelen. Het is beter voor het milieu, beter voor de economie, origineler en je haalt er meer voldoening uit. Grote ketens voelen jouw ene kleine aankoop niet (zelfs al gaat het voor jouw portefeuille om een groot bedrag), maar lokale ondernemers doen dat wel. Een cadeautje kan al een verschil maken.

Belgisch en makkelijk

Hoewel de hashtag #ikkoopbelgisch tijdens de coronacrisis een stuk populairder werd, hebben we nog een lange weg te gaan. Bovendien is het niet altijd makkelijk om in het online doolhof je weg te vinden en de juiste Belgische bedrijven op het spoor te komen. Wil je al je cadeautjes op één plaats kopen, neem dan eens een kijkje op de website van A Better Blend. In ‘normale’ tijden is het een pop-up shop in Antwerpen, maar omwille van Covid-19 schakelde het initiatief dit jaar over op een webshop. Of je nu op zoek bent naar een lekker culinair presentje voor je schoonmoeder (die stiekem wel houdt van een gin en tonic op vrijdagavond) of je nichtje in de watten wil leggen met de schattigste kleertjes: je vindt het allemaal in de webshop. En alles is afkomstig van Belgische bodem. Dit jaar is er van dagenlang als een kip zonder kop de winkels afstruinen dus geen sprake, maar shop je gewoon lekker vanuit je luie zetel. Niemand die ziet dat je al de hele dag in je pyjama rondloopt.