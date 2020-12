Ook Sinterklaas is fan van duurzame tweedehands cadeautjes

Tweedehands is populairder dan ooit. Of je nu onlangs een strijkijzer hebt gekocht via Facebook Marketplace, een antieke kast op de kop hebt getikt via 2dehands.be of een leuke lamp hebt gescoord in een vintage winkel: iedereen heeft weleens iets tweedehands gekocht. Dat is niet alleen goed voor je portemonnee, maar ook voor de planeet.

Bovendien zijn tweedehands items vaak een stuk origineler dan dingen die je nieuw in de winkel koopt. De kans is groot dat er niet duizend-en-één anderen dezelfde stoelen hebben als jij en dat handgemaakte vintage jurkje is gewoonweg een unicum. Ben je nog niet overtuigd? Wel, misschien kan dit helpen. Zelfs Sinterklaas deelt tegenwoordig steeds meer tweedehands cadeautjes uit.

Gezellige winter

Althans, dat is de conclusie van een enquête die werd gevoerd door 2dehands.be. Uit een rondvraag bij 1.000 mensen blijkt dat zowat een kwart van de Sinterklaascadeaus tweedehands zijn. Het is goedkoper en ecologischer, twee argumenten die ook de Sint niet koud laten. Volgens 2dehands.be zijn vooral tweedehands gezelschapsspellen (20,4%), Lego en Playmobil (19,9%), elektronica (14,2%), poppen (13,9%) en buitenspeelgoed (13,4%) populair als Sinterklaascadeau. En dat hoeft ook niet te verbazen, want vaak zijn kinderen hun speelgoed zo snel beu dat het al na enkele maanden in de kast belandt en nog helemaal in topstaat verkeert. Er is dus niets mis met een vintage of tweedehands cadeautje in je schoen!