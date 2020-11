Black Friday: geef cybercriminelen geen kans

Vanuit je zetel leuke koopjes scoren is best handig en ook veilig in tijden van corona. Logisch dus dat steeds meer mensen online hun weg vinden. Helaas profiteren ook cybercriminelen van deze nieuwe tendens. DNS Belgium – dat onder andere instaat voor een veilig internet in België – geeft enkele tips om met een gerust hart online te kunnen shoppen.

1. Kies vertrouwde webwinkels

Bij vertrouwde adressen kan je zonder zorgen shoppen. Voer vooral zelf de correcte url van een gekende webwinkel in de adresbalk in. Op die manier kan er weinig verkeerd gaan. Zoek je toch via een zoekmachine, wees dan voorzichtig met de advertenties tussen de zoekresultaten. Die zijn te herkennen aan ‘ADV’ naast de link en kunnen misleidend zijn.

2. Check de spelling van de domeinnaam

Cybercriminelen gebruiken misleidende domeinnamen om onoplettende surfers naar hun fake webshops te lokken. Let dus op met url’s als www.coo1blue.be of www.boll.com.

3. Check het slotje

Geen slotje zichtbaar linksboven voor de adresbalk? Wees dan op je hoede. Een betrouwbare webwinkel zorgt ervoor dat jouw gegevens veilig verstuurd worden via een HTTPS-verbinding, herkenbaar aan dat gesloten slotje. Werkt de webshop met een HTTP-verbinding, dan zijn je gegevens niet versleuteld en is de veiligheid niet gegarandeerd.

4. Controleer onbekende sites

Controleer zelf de betrouwbaarheid van webshops die je niet kent:

Op een legitieme webwinkel vind je niet alleen de contactgegevens, maar ook de fysieke locatie en het btw-nummer makkelijk terug.

Check de reputatie van de webshop, zoek online reviews. Stoot je op veel negatieve commentaren, trek dan je conclusies.

Betrouwbare webwinkels vermelden glashelder de voorwaarden voor verzending en terugname van bestellingen.

Webshops die het keurmerk van BeCommerce (BE) of Stichting Thuiswinkel (NL) dragen zijn betrouwbaar. Ze voldoen aan de strenge Europese wetgeving.

5. Zet zelf veiligheid voorop

Zorg zelf voor een veiligere koopervaring.

Kies slimme wachtwoorden, voor elk account een ander.

Maak zo weinig mogelijk gebruik van publieke wifi-netwerken in bijvoorbeeld luchthavens. Op die netwerken kunnen je gegevens makkelijker onderschept worden.

Te mooi om waar te zijn? Pas dan op. Buitengewone prijsknallers zijn vaak gewoon een lokmiddel om argeloze surfers op te lichten.

6. Betaal veilig

Kredietkaarten zijn makkelijk in gebruik, maar iedereen die je kaartnummer en code bemachtigt, kan in jouw naam aankopen doen. Shop je echter met Google Pay of Apple Pay, dan krijgen webwinkels jouw kredietgegevens niet in hun bezit. Ook met een tijdelijke kredietkaart dek je jezelf in tegen fraude. Betaal je toch met een gewone kredietkaart, volg dan regelmatig de betalingen ervan op.