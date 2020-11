Black Friday: techdeals om u tegen te zeggen

Black Friday en Cyber Monday, dat betekent een stormloop op tv’s, smartphones, gameconsoles en geconnecteerde devices. Dit moet je weten om op koopjesjacht te gaan.

Tv met 4K-beeldkwaliteit

Black Friday is vaak het uitgelezen moment om van tv te wisselen. Dat bevestigt ook Test-Aankoop op basis van de periodieke evolutie van de gemiddelde prijzen. 8K begint ingang te vinden en tijdens Black Friday zullen bepaalde modellen onder de 2.000 euro duiken (terwijl andere nog altijd een prijskaartje hebben van meer dan 10.000 euro!). Maar je kan best nog even wachten voor de nieuwste generatie tv-toestellen. Er bestaan momenteel zelfs nog geen films of series die deze ultradetailleerde beeldkwaliteit tot haar recht doen komen.

Ben je nog niet overgestapt naar 4K, dan is het nu of nooit. Je kan vandaag een prima model scoren voor minder dan 500 euro en genieten van UHD-kwaliteit op gameconsoles en streamingplatforms zoals Amazon Prime, Disney+ en Netflix (als je abonnement dat toelaat).

Smartphones voor alle budgetten

Het is niet evident je weg te vinden in het enorme aanbod smartphones. Er is voor elk budget wat wils tijdens Black Friday. In september onthulde Samsung zijn nieuwste high-end modellen: de Galaxy S20 en S20+. Maar voor de eerste prijsdalingen is het nog enkele maanden wachten. Idem voor Apple en zijn nieuwe iPhone 12 en iPhone 12 Pro. Verwacht dus geen kortingen vandaag. Maar je kan wel koopjes doen met vorige modellen, die nog altijd heel performant zijn en een pak betaalbaarder dan bij hun lancering. Tot slot kan je ook profiteren van heel wat mooie promoties op modellen van minder bekende merken met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding zoals Oppo, Realme, Xiaomi en OnePlus.

Een nieuwe gameconsole

Het eindejaar staat in het teken van videogames, met de lancering van de gloednieuwe generatie consoles. Maar de kans dat je op Black Friday een PS5 of Xbox Series X vindt, is nihil. Alle exemplaren zijn al uitverkocht en de nieuwe voorraad zal tot volgende lente slechts druppelsgewijs beschikbaar worden gemaakt. Heb je niet het allerlaatste model nodig? Dan zijn Black Friday en Cyber Monday het perfecte moment om een deal te scoren op packs met bijvoorbeeld een PS4 en verschillende games of accessoires. Ook de Nintendo Switch laat van zich horen, met een Fortnite Special Edition en voordelige packs.

Geconnecteerde devices

Black Friday en Cyber Monday doen je ook bezwijken voor een smart device. De afgelopen jaren hebben connected speakers een plaatsje veroverd in onze woningen. Ze worden almaar beter en completer. Maar pas op, want sommige modellen werken niet in België of worden simpelweg niet geleverd in ons land. Check dit dus zeker voor je je kredietkaart bovenhaalt.

Idem voor smartwatches. Die worden almaar slimmer én betaalbaarder, zeker tijdens Black Friday. Withings heeft net een nieuw model gelanceerd, de Scanwatch, waarmee je onder meer je hartslag kan meten, het zuurstofgehalte in je bloed kan registreren, je slaap kan monitoren en het risico op slaapapneu kan opsporen.

Tot slot zijn er ook mooie kortingen op slimme deurbellen. Dankzij hun camera, microfoon en bewegingsdetectiesysteem zie je op je smartphone wie er aanbelt en in de buurt komt. Vergeet niet dat je daar ook een maand- of jaarabonnement voor nodig hebt. En dat is niet altijd goedkoop.

Thomas Wallemacq