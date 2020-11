Slechtste chauffeur ooit? Gloednieuwe Porsche probeert te parkeren, maar dat gaat volledig fout (video)

Je hebt slechte chauffeurs en je hebt slechte chauffeurs. De bestuurder van deze nagelnieuwe Porsche behoort tot de categorie ‘dramatisch’. De man probeerde op een hellende oprit te parkeren, maar reed daarbij tegen en zelfs op een andere wagen.

De beelden van het parkeerdebacle van de Britse man werden vastgelegd door een bewakingscamera van de buren. Daarop is te zien hoe hij aanvankelijk rustig op de hellende oprit rijdt, tot hij plots versnelt. De chauffeur verliest de controle over de Porsche, botst eerst tegen de wagen schuin voor hem en rijdt dan het muurtje af, pardoes óp een andere wagen.

So I did this today… pic.twitter.com/rFhU1ZgX05 — xx (@a7kiIr) November 20, 2020

Krachtige versnelling

De video werd opgepikt op Twitter en intussen al meer dan twee miljoen keer bekeken. Voor de kijkers die afvragen hoe het in godsnaam zo fout kon gaan: de krachtige motor van de Porsche Taycan gaat van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,8 seconden. De chauffeur heeft zich dus – bedwelmd door de geur van zijn nieuwe wagen – waarschijnlijk van pedaal vergist.

De man moest uit het raampje van de wagen klauteren, maar kwam er gelukkig met de schrik en wat blauwe plekken vanaf, zo vertelt een buur aan The Sun. Hoe het de Porsche Taycan, een volledig elektrische wagen met een prijskaartje van meer dan 100.000 euro, vergaan is, blijft een raadsel.