Peperdure brokken: botsing tussen Mercedes, Bugatti en Porsche (foto)

Een kampeerbusje, een Mercedes-Benz C-klasse, een Porsche 911 Cabriolet en een Bugatti Chiron zijn vorige week beschadigd bij een peperdure kettingbotsing in de Zwitserse Alpen. Volgens de politie zou het kostenplaatje oplopen tot 3,4 miljoen euro.

Het ongeval vond plaats op de pittoreske Gotthardpas in de Zwitserse Alpen. Toen de drie blitse wagens moesten filerijden achter het slome kampeerbusje, dat het verkeer achter zich afremde, besloten de Bugatti en Porsche om de camper in te halen. Het ging mis toen beide sportwagens hun inhaalmanoeuvre tegelijk uitvoerden. Ze kwamen onzacht in aanraking met elkaar, waarna de Bugatti de Mercedes ramde en de Porsche in botsing kwam met de camper.

Meest schade aan Porsche

De politie raamt de schade op zo’n 3,17 miljoen Zwitserse frank, of zo’n 3,44 miljoen euro. “De Gotthardpas moest tijdelijk afgesloten worden voor het verkeer om de hulp- en takeldiensten hun werk te laten doen”, aldus de politie.

Naar verluidt zo de Porsche de meest schade geleden hebben. De Bugatti, waarvan de waarde geschat wordt op zo’n 2,5 miljoen euro, liep averij op aan de grill van de bumper, de voorste bumper en de motorkap. Enkel de chauffeur van de Mercedes raakte gewond; hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De andere betrokkenen bleven ongedeerd.