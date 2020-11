Steven Van Gucht: “Zoveel besmettingen zullen we tegen het einde van het jaar hebben”

Als de huidige trend aanhoudt, zullen we tegen de jaarwisseling gemiddeld zo’n 500 nieuwe besmettingen per dag hebben. Opvallend: bij de eerste golf werd er bij dat aantal besmettingen niet veel later voor het eerst versoepeld.

De piek van de tweede coronagolf ligt intussen een tweetal weken achter ons. De cijfers blijven dalen, zij het minder snel. “Alle indicatoren blijven verder in positieve zin evolueren. We zien momenteel een verdere daling van zowel de besmettingscijfers, de ziekenhuiscijfers als de sterftecijfers. We zien echter wel dat de besmettingscijfers minder snel dalen dan in de eerste helft van november. Dit toont ons dat de weg nog lang blijft en niet zonder hindernissen zal zijn”, aldus viroloog Steven Van Gucht tijdens de persconferentie van Sciensano.

Einde van het jaar

Van Gucht verwacht dat we tegen het einde van het jaar nog rond de 500 besmettingen per dag zullen vaststellen. “De afgelopen week werden er gemiddeld 3.672 nieuwe gevallen per dag vastgesteld. Dit komt overeen met een daling van 28 procent, ofwel een halvering van het aantal besmettingen om de 15 dagen. Daarmee is deze daling minder uitgesproken dan in de eerste helft van november. Toen noteerden we nog een daling van bijna 50 procent, of een halvering om de 7 dagen. Als deze trend aanhoudt, dan zullen we tegen het einde van dit jaar nog ergens gemiddeld rond de 500 nieuwe gevallen per dag detecteren”, klinkt het.

Eerste versoepelingen in januari?

Ter vergelijking met de eerste golf: rond het begin van mei werden er ongeveer 500 nieuwe besmettingen per dag vastgesteld. Tien dagen later volgden toen de eerste versoepelingen van de lockdown.

De overige coronacijfers van vandaag kan je HIER bekijken.