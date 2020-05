BREAKING. Gezinnen mogen vanaf 10 mei 4 bezoekers ontvangen, winkels maandag weer open

Vanaf zondag 10 mei zal elk gezin vier bezoekers mogen kiezen die het in eigen huis mag ontvangen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist in het kader van de exit uit de lockdown. Ook de winkels mogen zoals verwacht maandag 11 mei de deuren weer openen.

Vanaf zondag 10 mei zal het toegestaan voor een gezin om vier mensen thuis over de vloer te laten komen. Dat heeft premier Sophie Wilmes (MR) laten weten op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad. Die vier mensen moeten wel telkens dezelfde zijn, ze mogen enkel dat gezin bezoeken en iedereen moet steeds voldoende afstand houden. Zo raadde de premier aan om gasten te ontvangen op een terras of in de tuin. Met de versoepeling wil de regering tegemoetkomen aan de nood van de bevolking naar sociaal contact en mensen een perspectief bieden dat volgens velen miste na de vorige Nationale Veiligheidsraad.

Winkels gaan gecontroleerd open

Zoals verwacht heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat winkels vanaf maandag 11 mei weer open mogen. De winkels mogen wel maar één klant per 10 vierkante meter ontvangen en elke klant mag slechts een half uur in de winkel blijven. Werkgevers moeten kunnen instaan voor de veiligheid van hun personeel en klanten. Alle klanten worden aangeraden een mondmasker te dragen en social distancing moet altijd gewaarborgd worden.

Premier Wilmes gaf ook mee dat mensen best lokaal gaan shoppen. Mensen zijn verplicht om alleen naar de winkel te gaan, tenzij ze kinderen of mensen met een beperking begeleiden. “En als het druk is in de winkelstraat of in het shoppingcentrum, keer dan op een ander moment terug”, aldus de premier. Toeristische uitstapjes blijven verboden. Ook de cafés, restaurants en culturele centra zoals musea en theaters moeten nog langer de deuren dichthouden.

Geen sport tot 31 juli

De federale regering annuleert ook alle professionele en amateursportwedstrijden tot en met 31 juli. Dat betekent onder andere dat het huidige voetbalseizoen niet afgewerkt wordt. Premier Wilmes riep iedereen ook op om nog steeds zoveel mogelijk van thuis uit te werken. Het gebruik van het openbaar vervoer zou enkel mogen als er geen andere optie is en zolang reizigers zich kunnen houden aan de noodzakelijke veiligheidsvoorschriften.

De beslissing over een aantal maatregelen is doorgeschoven naar een latere fase in het exitplan. Zo zouden openbare markten weer toegelaten worden op 18 mei, als de gezondheidsvoorschriften gerespecteerd worden en het aantal besmettingen niet te sterk stijgt. Tegen die datum zal de Nationale Veiligheidsraad ook bekijken of er meer mensen huwelijken en begrafenissen mogen bijwonen. Een bezoek brengen aan een tweede verblijf zal ten vroegste in de tweede fase op 8 juni weer aan de orde zijn.

De premier eindigde de persconferentie met een hart onder de riem voor de mensen die het zwaar hebben tijdens de lockdown. Ze zei dat ze begreep dat de nieuwe maatregelen niet voor iedereen voldoende zullen zijn en toonde daar begrip voor. “Maar als we ons nu houden aan de voorschriften, kunnen we terugkeren naar een vorm van normaliteit”, gaf Wilmes mee.