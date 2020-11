De Croo: “Meeste vaccins zullen er pas tussen maart en augustus zijn”

Het leeuwendeel van de coronavaccins zullen we pas in tweede en derde kwartaal van 2021 binnenkrijgen. Dat heeft premier Alexander De Croo gezegd in De Zevende Dag. De eerste vaccins zullen er eind december wel al zijn. “Maar het is niet omdat de eerste vaccins er eind december zullen zijn, dat iedereen binnen de maand gevaccineerd zal zijn.”

België heeft via de Europese Unie ingetekend op vier verschillende vaccins, maar het is niet omdat de eerste vaccins eind december verwacht worden, dat iedereen ook op heel korte termijn een vaccin zal toegediend krijgen.

“Het is niet omdat eind december de eerste vaccins zouden binnenkomen dat iedereen binnen de maand gevaccineerd zal zijn. Men gaat ervan uit dat de grootste bulk aan dosissen voor het tweede en derde kwartaal van 2021 zal zijn. We moeten nog een relatief lange periode voorzichtig zijn”, zo tempert de premier de verwachtingen. Volgens de premier zullen de eerste vaccins gaan naar mensen die in de zorg werken en kwetsbare groepen (bv. 65-plussers).

Nieuwe golf kraken

Vrijdag 27 november komt het Overlegcomité opnieuw samen. Premier De Croo wil niet vooruitlopen op dat overleg. De cijfers gaan volgens hem wel in de goede richting, maar we zitten nog in de fase waarin het virus moet “bedwongen” worden. Hij herhaalt ook de boodschap dat een derde golf, een zogenaamde “kerstgolf”, absoluut moet vermeden worden. “Ofwel maken, ofwel kraken we die golf. Ik wil die kraken”, aldus De Croo.