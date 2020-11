Vermoeide ogen van al het thuiswerken? Dan is oogyoga iets voor jou

Door de coronacrisis en de gedeeltelijke lockdown waarin we momenteel zitten, werken heel wat mensen van thuis uit. En hoewel we vroeger heel wat over hadden voor een extra dagje thuiswerk per week, is dat nu wel anders. Heler dagen achter je te kleine thuisbureau zitten en langer werken dan normaal – na een tijdje wordt het allemaal wat veel.

Bovendien heb je thuis geen collega’s tegen wie je af en toe eens kan klagen en word je gestoord door duizend-en-een dingen. Of het nu de postbode is die aanbelt omdat de buren niet thuis zijn of je kinderen die komen vragen om een vieruurtje: echt bevorderlijk voor je productiviteit is het niet. Al bij al komt het er dus op neer dat je nog langer dan gewoonlijk achter je computerscherm gekluisterd zit en dat in slechtere omstandigheden.

Ogen in topconditie

Hoewel je in de eerste plaats misschien last krijgt van je nek en schouders, zien ook je ogen af. Al die extra schermtijd komt hen niet ten goede. Ze raken vermoeid, droog en geïrriteerd. Niet bepaald handig, want je hebt je ogen nu eenmaal de hele dag nodig. Gelukkig bestaan er wel wat trucjes om je kijkers in topconditie te houden, ook als je de hele dag van thuis uit werkt. Een daarvan is oogyoga.

Oogyoga

Het klinkt misschien wat raar, maar oogyoga is wel degelijk wat je denkt dat het is. Yoga voor je ogen. Aan de hand van verschillende bewegingen zorg je ervoor dat ze tot rust komen en in vorm blijven. Natuurlijk kan je je ogen niet zichtbaar in allerlei kronkels wringen, maar je kan ze wel degelijk trainen. Zorg er in eerste plaats voor dat je in een rustige omgeving zit zodat je brein ook even tot rust kan komen. Zet je in kleermakerszit op de grond, steek eventueel een kussentje onder je achterwerk en adem eens diep in en uit.

Links, rechts, boven, onder

Draai je hoofd nu eerst naar links, dan naar rechts en laat je ogen volgen. Draai je hoofd nu opnieuw naar links, maar ditmaal kijk je net zover als mogelijk naar rechts. Houd deze positie enkele seconden aan en herhaal aan de rechterkant. Draai je hoofd vervolgens naar beneden en kijk zo ver mogelijk omhoog, draai je hoofd dan naar boven en kijk zo ver mogelijk omlaag. Vergeet niet om ondertussen rustig in en uit te ademen en mooi rechtop te zitten. Op die manier krijgt ook de rest van je lichaam een welverdiende pauze.

Palming

Een andere techniek is palming. Wrijf je handen een tiental seconden energiek tegen elkaar – je zal zien dat ze lekker warm worden. Plaats de muis van je hand nu tegen je gesloten oog. Het wordt nu helemaal donker en warm rond je ogen. Zit intussen rechtop en houd deze positie een tweetal minuten aan. Je zal zien dat zowel jij als je ogen na afloop helemaal ontspannen zijn.