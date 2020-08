We wisten het al langer, maar nu is het officieel: yoga vermindert je angsten

Yoga, het is al lang geen nieuwigheid meer in onze contreien. De laatste jaren heeft de sport er een heleboel aanhangers bij gekregen en tegenwoordig kan je zelfs in het kleinste dorpje wel een yogales meepikken. Het is een rustige manier om toch wat spiermassa op te bouwen en ook hier geldt: mens sana in corpore sano.

Liefhebbers weten dan ook al langer dan vandaag dat yoga wonderen kan doen voor je mentale welzijn. Je wordt er rustig van, leert hoe je je ademhaling kan controleren en vergeet heel even je dagelijkse zorgen wanneer je op de mat staat. En nu worden die positieve aspecten ook bevestigd door de wetenschap.

Gedragstherapie

Onderzoekers van de Amerikaanse NYU Grossman School of Medicine¬†bestudeerden 226 mannen en vrouwen met een angststoornis om tot die conclusie te komen. Ze verdeelden de proefpersonen in drie groepen; de eerste volgde cognitieve gedragstherapie, de tweede deed aan Kundalini-yoga en de derde deed aan stressmanagement. Wat bleek? Yoga bleek een stuk effectiever dan stressmanagement, al was de gedragstherapie wel het meest succesvol. Toch zijn de wetenschappers enthousiast. “Gegeneraliseerde angststoornissen komen vaak voor, maar vaak willen of kunnen mensen geen betrouwbare behandeling volgen”, aldus Naomi Simon, hoofdauteur van de studie in JAMA. “Onze bevindingen laten zien dat yoga, een sport die veilig en toegankelijk is, de symptomen bij sommigen mensen kan verminderen. Het kan een waardevol middel zijn in een algemeen behandelplan.” Heb je last van angststoornissen, dan kan yoga dus alleszins een goede eerste stap zijn. Kwaad kan het in ieder geval niet!