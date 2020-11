Wie zijn de 15.000 coronadoden in ons land?

België heeft de kaap van 15.000 coronadoden gerond. Ons land is daarmee qua aantal doden per capita de slechtste leerling van de klas. Om het dodentol in de toekomst te beperken, is het belangrijk te weten wie die doden juist zijn.

1. (Heel) oude mensen

Het zijn vooral oude mensen die zich in het geval van besmetting zorgen moeten maken. Van alle landgenoten die tot nu toe aan corona gestorven zijn, is ruim 80 procent (12.308) ouder dan 75 jaar, en ruim de helft zelfs ouder dan 85 jaar (7.871), zo blijkt uit cijfers van Sciensano.

Jonge mensen lopen zo goed als geen risico te sterven aan corona. Onder de 25- toto 44-jarigen vielen slechts 63 doden, bij de min 25-jarige zelfs maar 4. Een belangrijke nuance is dat de meeste daarvan ook niet stierven aan corona, maar mét corona (bv. een terminaal zieke).

2. Dan toch meer vrouwen

Enigszins verrassend stierven iets meer vrouwen dan mannen aan COVID-19, al geven die cijfers een vertekend beeld.

“Dat er in ons land meer vrouwen dan mannen aan het virus gestorven zijn, heeft te maken met het feit dat vrouwen doorgaans ouder worden dan mannen”, licht epidemioloog Brecht Devleesschauwer van Sciensano aan VRT NWS toe. “Ruim de helft van de coronadoden in ons land is ouder dan 85 jaar. In die leeftijdsgroep zijn er nu eenmaal meer vrouwen dan mannen. Dus is het logisch dat er ook meer vrouwen aan corona gestorven zijn.”