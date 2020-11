Dit alledaags middeltje kan het coronavirus binnen 30 seconden doden, zegt nieuwe studie

Een nieuwe studie van de universiteit van Cardiff heeft uitgewezen dat doodgewoon mondwater met minstens 0,07 procent van het antimicrobiële en antivirale middel Cetylpyridinium Chloride (CPC) het coronavirus binnen 30 seconden kan doden. Het gaat wel nog om voorlopige resultaten, maar de auteurs noemen hun onderzoek “veelbelovend”.

Het klinkt misschien bijna even gek als jezelf wassen met javel (iets wat absoluut valt af te raden), maar volgens een nieuwe studie van de universiteit van Cardiff is simpel mondwater een effectief bestrijdingsmiddel tegen het Covid-19-virus. De onderzoekers gebruikten mondwater van gewone merken, zoals Listerine. Die bevatten 0,07 procent Cetylpyridinium Chloride (CPC), een antimicrobieel en antiviraal middel dat het coronavirus vernietigt.

Wie meteen mondwater wil gaan hamsteren, wacht wel beter nog even. De resultaten van het onderzoek zijn slechts voorlopig en moeten nog door andere wetenschappers worden gecontroleerd. Bovendien werd het mondwater slechts in laboratoriumomstandigheden toegevoegd aan het coronavirus. Een klinische studie moet dus nog uitwijzen hoe de mondspoeling reageert op het virus in menselijk speeksel.

Speeksel

Verschillende alledaagse merken van mondwater bevatten Cetylpyridinium Chloride (CPC), een stof die de celwand doorprikt en zo tot celdood leidt. Volgens het onderzoek zorgde die antivirale stof ervoor dat 99,9% van de coronavirusdeeltjes binnen de 30 seconden dood was.

Let wel, deze werkzaamheid geldt voor proeven in een laboratorium, waar in deze studie dezelfde omstandigheden werden gecreëerd als in de neus- en keelholte van de mens. Een klinische studie bij mensen, die uitgevoerd zal worden in het universitair ziekenhuis van Wales, zal echter nog moeten uitwijzen of het mondwater ook zo goed reageert op menselijk speeksel dat het coronavirus bevat. Andere stoffen in onze mond kunnen de effectiviteit van het mondwater namelijk verminderen. De resultaten van dat onderzoek worden begin 2021 verwacht.

Ook is het nog de vraag hoe lang het mondwater werkzaam blijft, al zijn resultaten van eerdere studies op dat vlak hoopvol. Bij onderzoek naar het gebruik van mondwater bij tandheelkundige ingrepen bij coronapatiënten bleek dat er tot zes uur lang minder virusdeeltjes aanwezig waren in hun speeksel.

Geen geneesmiddel

Het speeksel van coronapatiënten – zelfs de asymptomatische – bevat heel wat virusdeeltjes. Door te praten, zingen, hoesten of niezen verspreiden we heel wat speekseldruppels en dus mogelijk ook het coronavirus. Als mondwater echt zo effectief blijkt tegen het coronavirus in speeksel, kan dat helpen om het virus minder snel te verspreiden. Genezen doet mondspoeling niet, want eens besmet blijft het coronavirus gewoon aanwezig in de longen. Ook geeft je mond spoelen met mondwater zeker geen garantie dat je niet besmet wordt met het virus, maar eerder dat je het niet zelf verspreidt.

Handgel, mondmaskers en mondwater?

Hoewel de resultaten slechts voorlopig zijn, zijn de auteurs van de studie toch behoorlijk enthousiast. Ze noemen hun onderzoek “veelbelovend” en stellen dat onze mond spoelen met mondwater binnenkort deel kan uitmaken van onze hygiënische routine – bovenop alle andere maatregelen, zoals afstand, mondmaskers en handen wassen.

Bovendien wordt het nieuwe onderzoek uit Cardiff ondersteund door eerdere studies naar de effectiviteit van mondwater tegen het coronavirus, zoals die van het Penn State College of Medicine en de Duitse Rühr-Universität Bochum. Het gaat in beide gevallen wel weer om laboratoriumonderzoek dat nog bevestigd dient te worden door klinische studies. Ook tegen het griepvirus bleek CPC al effectief. Of we binnenkort naast handgel ook massaal mondwater in onze jaszak zullen vervoeren, valt echter nog af te wachten.