WHO-directeur Hans Kluge: “Scholen openhouden is belangrijk”

Onze landgenoot Hans Kluge, de regionale directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor Europa, heeft donderdag het openhouden van scholen verdedigd tijdens deze coronacrisis. Hij zei ook dat lockdowns vermijdbaar zijn, “als we allemaal ons deel doen”.

Alleen al in november registreerde de WHO in de Europese regio 4 miljoen nieuwe coronabesmettingen. Gezondheidssystemen raken overbelast, zoals op dit moment in Frankrijk of Zwitserland gebeurt. En iedere zeventien seconden sterft er iemand aan COVID-19 in Europa. Doden die te vermijden zijn, zei Kluge op de online persbriefing, bijvoorbeeld door de coronarichtlijnen te volgen.

Lockdowns vermijdbaar

“Als we allemaal ons deel doen, dan zijn lockdowns vermijdbaar”, zei Kluge ook. Als het gebruik van mondneusmaskers stijgt tot 95 procent, zouden volgens hem geen lockdowns nodig zijn. Maar bij 60 procent of minder is dat bijna onvermijdelijk, klonk het. Naar aanleiding van het feit dat vaak te snel versoepeld wordt, beveelt Kluge overheden ook een systeem aan met verschillende risiconiveaus, met telkens een bijhorende set maatregelen die kunnen afgekondigd worden. Zoals de ’coronabarometer’ dus, die in België in de steigers staat.

Nadelige effecten

Verder verdedigde Kluge nog het openhouden van scholen. “Kinderen en adolescenten worden niet beschouwd als de motor van de pandemie en daarom worden sluitingen van scholen niet gezien als een doeltreffende maatregel tegen COVID-19”, zei Kluge. “Overwegen landen het toch, dan vraag ik om de nadelige effecten in ogenschouw te nemen voor schoolresultaten, en het mentale en sociale welbevinden.”

Tot slot zei Kluge dat Kerstmis dit jaar anders zal zijn, maar daarom niet minder “zalig”. Hij riep ook op grotere bijeenkomsten met kwetsbare personen uit te stellen, tot het veilig is. Maar ondanks de koude, zijn bijeenkomsten buiten misschien wel mogelijk, in overeenstemming met lokale richtlijnen, klonk het. Kluge voerde ook aan dat technologische en farmaceutische ontwikkelingen nieuwe perspectieven bieden.