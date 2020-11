Vrouw vindt verlovingsring LELIJK: “Hoe zeg ik hem dat hij een andere moet kopen?” (foto)

Een Amerikaanse vrouw deed onlangs haar beklag over de verlovingsring waarmee ze binnenkort ten huwelijk gevraagd zal worden. De meeste mensen zijn het niet met haar eens en vinden het zelfs gemeen van haar om het in de groep te gooien.

De vrouw vond de verlovingsring toen ze in het nachtkastje van haar vriend aan het neuzen was. Ze weet dus dat haar vriend haar binnenkort ten huwelijk zal vragen, maar is absoluut geen fan van de ring.

Ze deelde een foto van de ring op Facebook en vroeg hoe ze hem die boodschap op een tactvolle manier kan overbrengen. “Bah! Ik vond deze ring in het nachtkastje van mijn vriend. Ben er geen fan van. Hoe zeg ik hem voorzichtig dat hij een andere moet kopen?”, schreef ze.

Gemeen

Haar bericht lokte heel wat reacties uit, maar de meeste mensen gaven haar ongelijk en vonden het bericht zelfs gemeen. “Ik zou een gat in de lucht springen met zo’n ring”, “Ik vind het een prachtexemplaar”, “Als mijn verloofde zo’n bericht zou posten, zou ze mijn verloofde niet meer zijn” en “Gelukkig is ze je verloofde nog niet. Dump haar nu het nog kan”, klinkt het onder meer.

Haar goed recht

Anderen zagen dan weer geen graten in haar bericht. “Ze heeft het recht om de stijl van de ring niet mooi te vinden en van de man te houden” en “Het is toch niet erg dat ze de ring lelijk vindt? Ringen worden voortdurend gewisseld in winkels, en niemand doet er moeilijk over”, lezen we.