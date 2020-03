HARTBREKEND: Vrouw toont verlovingsring aan opa door het raam

Een vrouw die onlangs ten huwelijk gevraagd werd, heeft het leuke nieuws gedeeld met haar grootvader door het raam van het verzorgingstehuis waar hij verblijft. Door het coronavirus mogen ze elkaar immers niet zien zonder glas tussen elkaar.

Carly Boyd antwoordde afgelopen weekend resoluut ‘ja’ op de vraag van haar vriend of ze met hem wilde trouwen. De 22-jarige vrouw uit Lake Waccamaw (North Carolina) wilde het nieuws dolgraag delen met haar grootvader, die aan dementie lijdt, maar door het coronavirus mag ze hem niet bezoeken.

Emotioneel moment

Toch trok ze naar het verzorgingstehuis en tikte ze op het venster van zijn kamer. Zo maakte ze aan hem duidelijk dat ze binnenkort in het huwelijksbootje stapt. “Ik wilde het hem zo graag vertellen, want mijn grootvader kampt met dementie en via de telefoon was onmogelijk. Ik werd heel emotioneel en verdrietig en legde mijn hand op het raam. Dat deed hij ook. Ik zei hem dat ik van hem hou en hij reageerde met: ‘ik hou ook van jou en ik hoop dat ik je snel weer zie’”, vertelde ze aan KOLD.

Het mag geen verrassing zijn dat de foto’s viraal gingen.