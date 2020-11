Deze vrouw heeft de grootste mond ter wereld: “Ik krijg heel bizarre verzoekjes” (foto’s)

De Amerikaanse Samantha Ramsdell wordt de trotse eigenaar genoemd van de grootste mond ter wereld. Haar mond levert haar heel wat geld op en – hoe kan het ook anders – behoorlijk wat (vreemde) verzoekjes.

Met 8,89 centimeter breed en 10,16 centimeter hoog mag Samantha Ramsdell er vrij zeker van zijn dat haar mond het grootste exemplaar ter wereld is. De 30-jarige medisch vertegenwoordiger uit Stamford (Connecticut) pronkt er maar al te graag mee op TikTok en verdient zo 12.000 euro per video voor haar 877.000 volgers.

Mond dertig seconden openhouden

Mensen vragen haar de gekste dingen, zo vertelt ze in ‘This Morning’. “Ik krijg heel wat verzoekjes, het ene al wat normaler dan het andere. Zo vragen mensen me om pizza of andere dingen te eten, maar er zijn er ook bij die foto’s of video’s willen van mij terwijl ik mijn mond zo hard mogelijk open doe gedurende dertig seconden”, lacht ze.

Droom van elke man

Hoewel ze via TikTok al behoorlijk wat geld verdient, raden sommigen haar aan om met OnlyFans te beginnen. “Als ik de grootste mond ter wereld had, dan zou ik OnlyFans gebruiken in plaats van TikTok” en “OnlyFans betaalt beter”, luidt het onder meer.

En uiteraard moest een enkeling weer over de schreef gaan. “Het is de droom van elke man om dingen in haar mond te steken”, klinkt het.