Zo ziet de perfecte mond eruit volgens de wetenschap

Een mond: zowat iedere mens en elk dier heeft er één, maar ieder exemplaar is verschillend. Sommigen hebben dunne lippen, andere dikke, sommigen hebben een brede mond, andere een smalle… Het is onmogelijk om alle verschillende monden te omschrijven, maar blijkbaar bestaat er wel zoiets als de ‘perfecte’ mond.

Voor het onderzoek deden de wetenschappers een beroep op 1.000 mensen afkomstig uit 35 landen wereldwijd. Aan hen werd gevraagd om de mond van 35 verschillende beroemdheden te beoordelen en de resultaten zijn enigszins verbazingwekkend.

Symmetrie

Wie dacht dat dikke lippen zoals die van Angelina Jolie altijd beter zijn, heeft het duidelijk mis. Het blijkt namelijk dat niet de dikte, maar wel de symmetrie van een mond doorslaggevend is. De meest populaire ‘mondsoort’ bij de ondervraagden was namelijk die waarbij de boven- en onderlippen dezelfde dikte hebben. Op de tweede plaats staat de dunnere bovenlip en de dikkere onderlip. Volgens het onderzoek is de mond van Taylor Swift de meest perfecte van de 35 onderzochte beroemdheden. Uiteraard heeft iedereen een andere mening en zijn alle monden in praktijk dus even mooi, maar we kunnen niet ontkennen dat Taylor gezegend is met een mooie mond.