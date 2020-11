Steven Van Gucht over besmettingscijfers: “Daar hebben we geen verklaring voor”

Goed nieuws tijdens de persconferentie van Sciensano. Eindelijk dalen alle coronacijfers, dus ook het aantal nieuwe sterfgevallen. Toch merkt viroloog Steven Van Gucht op dat de besmettingscijfers minder snel dalen en in sommige provincies zelfs stijgen.

Voor het eerst sinds langs tijd dalen alle indicatoren. Zowel de besmettingscijfers, de ziekenhuiscijfers als de sterftecijfers liggen nu lager dan de week voordien. “België bekleedt nu plaats 14 in Europa voor wat betreft het aantal besmettingen. In vele andere landen dalen de besmettingen minder snel of stijgen ze zelfs nog licht. Het aantal patiënten in onze ziekenhuizen is evenwel nog heel hoog en hoger dan in de meeste andere landen”, klinkt het.

Besmettingscijfers dalen minder snel

Met gemiddeld 4.805 nieuwe besmettingen per dag blijven de besmettingscijfers dus dalen, met 39 procent op weekbasis of een halvering van de cijfers om de tien dagen. Tot voor kort daalden de cijfers met zo’n 50 procent en halveerden ze om de 7 à 8 dagen.

De daling lijkt dus te vertragen en in Oost-Vlaanderen, Limburg en Waals-Brabant zien we zelfs dat de laatste 2 à 3 dagen het aantal besmettingen niet verder meer lijkt te dalen. “We hebben hier voorlopig nog geen duidelijke verklaring voor, maar het is wel een belangrijk signaal dat we nauw gaan opvolgen. De komende dagen zullen moeten uitwijzen of dit al dan niet een tijdelijk fenomeen is. In elk geval is deze vertraging niet het gevolg van het heropenen van de scholen omdat het nog veel te vroeg is om de effecten hiervan te kunnen zien. Ook is dit niet gelinkt aan de verruiming van de teststrategie omdat die pas volgende week zal ingaan”, legt Van Gucht uit.

Ook het aantal ziekenhuisopnames blijft verder dalen, met nu gemiddeld 405 opnames per dag tegenover 535 vorige week (-24%).

Minder overlijdens

De overlijdens kennen voor het eerst ook een daling tegenover vorige week. Gemiddeld gezien vielen er de afgelopen week 185 overlijdens per dag te betreuren, 5 procent minder dan de week ervoor. Vrijdag 6 november wordt hiermee de piek van de overlijdenscurve in de tweede golf. Toen werden er 216 overlijdens gemeld als gevolg van het coronavirus.