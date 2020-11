CORONACIJFERS. Gemiddeld aantal overlijdens daalt voor het eerst

Voor het eerst in deze tweede coronagolf is het aantal mensen dat overlijdt aan de gevolgen van een coronabesmetting weer gedaald. Volgens voorlopige gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano overleden er in de week van 8 tot en met 14 november dagelijks gemiddeld 185 mensen. Dat is een daling met 4,6 procent ten opzichte van de week ervoor. Ook de ziekenhuisopnames en de nieuwe besmettingen blijven dalen.

Het is van begin september geleden dat het aantal gemiddeld overlijdens ten gevolge van corona is gedaald. In totaal stierven er al 14.839 mensen aan Covid-19 in ons land.

Ook ziekenhuisopnames dalen

In de week van 11 tot 17 november werden er elke dag gemiddeld 406 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen, een daling met 24 procent ten opzichte van de week ervoor (van 4 tot 10 november). Toen waren er gemiddeld 535 ziekenhuisopnames per dag. In totaal liggen er nu 6.264 coronapatiënten in het ziekenhuis, waarvan 1.359 op intensieve zorgen en 875 aan de beademing.

Positiviteitsratio zakt onder 20 procent

Tussen 8 en 14 november werden per dag gemiddeld 4.805 nieuwe besmettingen geteld, 39 procent minder dan de week ervoor. Let wel dat door de nieuwe teststrategie nog steeds enkel mensen met symptomen worden getest. Vanaf volgende week kunnen opnieuw mensen zonder symptomen zich laten testen.

De positiviteitsratio (het aantal positieve testen op het totale aantal testen) zakt opnieuw onder de 20 procent en bedraagt nu 19,5 procent. In totaal telt ons land nu al 540.605 vastgestelde besmettingen