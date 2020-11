BIZAR. Indiërs moeten net meer suiker eten

Een grote campagne in India roept de inwoners van het land op om meer suiker te eten. India kampt met een groot overaanbod van het witte poeder. De Indiërs worden onder meer aangespoord door artikels met titels als ‘Eet, drink en wees gezond: een beetje suiker kan geen kwaad’.

Terwijl bijna elke diëtist van de daken schreeuwt dat we allemaal minder suiker zouden moeten eten, gebeurt in India exact het tegenovergestelde. Daar is door de Indian Sugar Mills Association (ISMA) een grootschalige campagne op poten gezet om de inwoners van het land richting de zoetigheden te duwen.

Dat doet het omdat de suikerproductie waarschijnlijk dit jaar zal groeien tot 31 miljoen ton, maar de overheid dreigt ermee om te snijden in de subsidies voor de export ervan. De markt dreigt dus met een overschot te blijven zitten.

Workshops met bekende chefs

In absolute cijfers is het land nu al de grootste suikerconsument ter wereld, maar per persoon komt dat ‘slechts’ neer op ongeveer 19kg per jaar, wat ruim onder het wereldwijd gemiddelde ligt. De campagne probeert op verschillende manieren om dat cijfer omhoog te krijgen. Op de nieuwe website van ISMA staan onder andere artikels met als titel ‘Eet, drink en wees gezond: een beetje suiker kan geen kwaad’. Er zijn ook online workshops, waar bekende chefs en coaches een gezonde levensstijl bespreken.

‘Gratis suikers’

Het initiatief poogt net het omgekeerde te doen van campagnes in heel wat andere landen, waar ze de suikerconsumptie proberen te beperken. Ook de Wereld Gezondheidsorganisatie is bezorgd over ons zoet dieet. Vooral de ‘gratis suikers’, die producenten aan voedsel en drank toevoegen, zijn volgens de organisatie een probleem. Het witte poeder wordt namelijk gelinkt aan heel wat gezondheidsproblemen, zoals obesitas en diabetes.

Toch is de directeur van het Indiase voedselagentschap van mening dat de reputatie van suiker onterecht is. “Er doen veel mythes de ronde over suiker en de consumptie ervan zonder wetenschappelijk bewijs”, aldus Sudhanshu Pandey.