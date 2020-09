Eieren, room en suiker: het menu van je nieuwe beautyroutine

Waarom zou je waanzinnig veel uitgeven aan je beautyroutine als je grootste bondgenoten in je keukenkast staan? Denk je bij eieren, suiker en gedroogd fruit spontaan aan zoetigheid? Weet dan dat ze ook perfect zijn voor natuurlijke cosmeticarecepten. Jezelf verzorgen zonder schadelijke ingrediënten en voor een streelzacht prijsje? Check deze drie wondermiddeltjes!

Olijf- en cashewnootolie

Cashewnoten zitten boordevol magnesium en antioxidanten, en zijn goed voor je gezondheid als je ze op de juiste manier en met mate eet. Maar ze worden vaker met zout besprenkeld als aperitief dan gebruikt in gezonde gerechten. In de vorm van olie (bio en eerste koude persing) zijn cashew­noten niet alleen beter voor je dieet, maar ook voor je (droge) huid. Cashewnootolie is immers rijk aan onverzadigde vetzuren en vitamine E. Ze hydrateert de huid grondig, versterkt haar elasticiteit en helpt veroudering tegen te gaan. Ze is ook ideaal om droog haar te voeden.

Veel bekender zijn de weldaden van olijfolie, de basis van het mediterrane dieet. Gezond, ja, maar wel calorierijk. Dus waarom ze niet gebruiken in je schoonheidsroutine? Huid, haar, nagels: de voordelen zijn talrijk en vandaag de dag zit olijfolie in heel wat zepen, douchegels, shampoos en andere cosmetica. Maar je hoeft ze helemaal niet ‘verwerkt’ te kopen. Olijfolie van de eerste persing geeft je huid alle verzorging die ze nodig heeft. Er zijn verschillende opties: gebruik ze als een hydraterende crème of anti-verouderingsbehandeling (liefst ’s avonds), vóór een manicure om je nagels er beter te doen uitzien, of als vervanging van je gebruikelijke make-upremover voor een perfect gereinigde en gevoede huid voor het slapengaan.

Eieren en room

Nee, dit is geen nieuw recept voor carbonarasaus. Wel twee ingrediënten die je nieuwe beautyroutine een natuurlijke boost geven. De weldaden van eieren als haarmasker zijn al lang bekend, maar ze worden ook gebruikt in homemade recepten om de huid te hydrateren of te zuiveren, en zelfs om acne te bestrijden. Je kan de dooier gebruiken om een hydraterend masker te maken: alleen of samen met een plantaardige olie (zoete amandel, olijf, argan) om 10 tot 15 minuten te laten intrekken. En om niets te verspillen, gebruik je het eiwit om je huid te zuiveren, in combinatie met citroen en/of witte klei. Eiwit staat ook bekend als killer van zwarte puntjes. Gewoon aanbrengen waar het nodig is, stukjes kleenex erop leggen, nog een tweede laagje eiwit erover en laten drogen.

En nu je toch in je koelkast bent, kan je er ook wat room uithalen. Ook hier profiteert je huid van de aanwezige vetten. Room heeft een sterke hydraterende werking, zowel voor het gezicht als voor het lichaam. Gebruik het als een masker, al dan niet in combinatie met een plantaardige olie of een paar druppels citroen, om een droge huid tegen te gaan. Ideaal als de winter in aantocht is.

Suiker, de beste peeling

Waarom zou je dure scrubs kopen als suiker het spotgoedkoop en heel natuurlijk doet? Er bestaan een heleboel snelle en eenvoudige huisreceptjes. Het bekendste is suiker gemengd met een oliebasis als peeling voor je gezicht en lichaam. Let wel op dat je fijne suiker gebruikt als je huid gevoelig en reactief is. De scrub is dan zachter. Er zijn nog heel wat andere efficiënte natuurlijke middeltjes: zout en koffiedik, bijvoorbeeld.