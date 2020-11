OH NEE! ‘Friends’-reünie laat nog even op zich wachten

De aangekondigde reünie van Friends, de succesvolle Amerikaanse tv-reeks die in 2004 stopte, laat al even op zich wachten. De langverwachte terugkeer wordt nu gepland in maart 2021. Dat heeft acteur Matthew Perry, ook wel gekend als de sarcastische hunk Chandler Bing, op Twitter aangekondigd.

Een reünie van de zes New Yorkse vrienden, die tien reeksen lang samen op de buis te zien waren, leek er jarenlang niet van te komen. Tot er in februari werd aangekondigd dat iedereen aan boord was. Naast Perry spelen Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc en David Schwimmer de hoofdrollen. Iedereen is dus van de partij.

Coronacrisis

Na de aankondiging kwam echter de coronacrisis roet in het eten gooien. De opnames van de speciale aflevering, een ongescript gesprek tussen de zes acteurs, werden uitgesteld. Eerst tot mei, later voor onbepaalde duur. Perry liet nu weten dat de reünie gepland wordt begin maart volgend jaar. Het is dus nog even wachten op het resultaat, maar ‘Friends’-fans kunnen opgelucht ademhalen. Uitstel is geen afstel, die aflevering zal er komen – hopen we in ieder geval.