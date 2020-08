Dankzij de ‘Friends’-adventskalender heb je toch nog iets om naar uit te kijken in 2020

Toegegeven, 2020 is niet het beste jaar uit de geschiedenis. Wellicht blikken we er over enkele jaren vol afgrijzen op terug en vertellen we later aan onze kleinkinderen hoe de wereld in 2020 veranderde. Maar ondanks alle negativiteit is er zo af en toe toch nog een sprankje licht in de duisternis.

Voor fans van de Amerikaanse serie ‘Friends’ komt dat licht er in de vorm van een adventskalender. Ja, je hoort het goed, je kan dit jaar aftellen naar Kerstmis in het goede gezelschap van Chandler, Monica, Ross, Phoebe, Rachel en Joey.

Gadgets

Adventskalenders zijn al een hele tijd niet meer gevuld met de simpele – niet per se erg lekkere – chocolaatjes zoals we ze kennen uit onze kindertijd. Tegenwoordig vind je exemplaren in alle soorten en maten: van beautyproducten over whisky tot snoepjes voor je kat. Dit jaar wordt daar nog een speciale versie aan toegevoegd, want je kan namelijk een adventskalender kopen in ‘Friends’-thema. De kalender heeft 25 gekleurde deurtjes en bevat maar liefst 40 gadgets in het thema van de serie. Wat dat precies betekent, weten we niet, maar we zijn alvast erg benieuwd. De officiële lancering van de adventskalender, die dan 29,99 dollar zal kosten, vindt pas plaats op 27 oktober, maar als je niet kan wachten, kan je het hebbeding nu al reserveren voor 18,53 dollar. OH. MY. GOD. Aftellen naar kerst was zelden zo spannend.