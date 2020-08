“Matthew Perry heeft altijd al gevoelens gehad voor zijn ‘Friends’-tegenspeelster”

De Amerikaanse acteur Matthew Perry zou naar verluidt gevoelens koesteren voor Courteney Cox, zijn tegenspeelster in ‘Friends’. En dat zou al heel lang zo zijn.

Matthew Perry vertolkte tussen 1994 en 2004 de rol van Chandler Bing in de populaire televisieserie ‘Friends’. In die serie heeft hij na verloop van tijd een relatie met Monica Geller, die gespeeld wordt door Courteney Cox.

Steun

De 56-jarige actrice was destijds samen met ‘Scream’-acteur David Arquette. In 2010 braken ze met elkaar en drie jaar later begon ze een relatie met Snow Patrol-gitarist Johnny McDaid. In 2015 gingen ze kort uit elkaar en zocht Courteney steun bij Matthew. “Het is geen verrassing dat ze raad vroeg aan Matthew. Ze zochten eerder ook al steun bij elkaar. Er is niets meer tussen hen, maar ze zijn wel benieuwd hoe ver ze kunnen gaan”, vertelde een bron destijds aan Perez Hilton.

Verliefd op Courteney

Uiteindelijk kwam Courteney terug samen met Johnny en begon Matthew iets met Molly Hurwitz. Twee jaar later was het weer voorbij tussen Matthew en Molly. Volgens bronnen dicht bij hem zou hij nog te veel gevoelens koesteren voor Courteney. “Matthew is altijd verliefd geweest op haar. Hij is nooit echt over haar heen geraakt”, klinkt het in Daily Mirror.