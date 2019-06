‘Friends’-fans maken zich zorgen over ‘onherkenbare’ Matthew Perry

De Amerikaanse acteur Matthew Perry werd deze week voor het eerst in twee jaar tijd in het openbaar gespot. Heel wat mensen vinden dat hij er onverzorgd bij loopt en dat baart hen zorgen.

Matthew Perry vertolkte tussen 1994 en 2004 de rol van Chandler Bing in de razend populaire televisieserie ‘Friends’. De 49-jarige acteur verdween twee jaar lang uit de spotlights, mede doordat hij vorig jaar geopereerd moest worden aan een maagdarmperforatie.

Donderdag verscheen hij weer ten tonele en werd hij in Manhattan gefotografeerd. Mensen vinden dat hij er onverzorgd en gezet uitziet, en vrezen dat het weer de slechte kant opgaat met hem.

Onlangs wekte hij ongerustheid toen hij tweette dat hij het afkickcentrum moest verlaten. De dag nadien bedaarde hij de gemoederen door de tweeten dat het slechts één sessie was en dat hij opnieuw in therapie ging, “waar hij thuishoorde”.

Perry heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij meermaals verslaafd raakte aan alcohol en pijnstillers. Zo kon hij in 1997 niet van de pijnstiller Vicodin afblijven, naar eigen zeggen omdat hij daardoor minder dronk.

Matthew Perry makes rare public appearance after surgery as Jennifer Aniston teases Friends reunion https://t.co/QqpQ3iObLV pic.twitter.com/AvobNLQ5yO

I got kicked out of therapy today.

Easy guys, it was just one session. I’m back in therapy where I belong:)

— matthew perry (@MatthewPerry) February 7, 2019