Zo zou de relatie tussen Ross en Rachel uit ‘Friends’ er vandaag uitzien

Tien seizoenen lang leefden ‘Friends’-fans in onzekerheid over de relatie tussen Ross en Rachel. Een Amerikaanse psychologe weet nu in te schatten waar de twee op dit moment zouden staan.

De Amerikaanse televisieserie ‘Friends’ was een van de populairste shows tussen 1994 en 2004. Behalve de geniale humor stond de relatie tussen Ross (David Schwimmer) en Rachel (Jennifer Aniston) centraal.







De twee hadden een knipperlichtrelatie, en toch hoopte elke kijker dat het weer goed zou komen tussen hen. In de allerlaatste aflevering had Rachel de keuze om resoluut voor een topjob in de mode in Parijs te gaan, of om thuis te blijven en voluit voor Ross te kiezen. Ze stapte niet op het vliegtuig en opteerde dus voor een verlengstuk aan hun romance.

Gwyneth Paltrow en Chris Martin

Of de twee in het échte leven nu, vijftien jaar later, nog steeds samen zouden zijn, acht de Amerikaanse psychologe Zoe Coetzee onwaarschijnlijk. “We geloven allemaal zo graag in de retoriek van ‘ze leefden nog lang en gelukkig samen’ maar we vergeten te gauw dat eeuwige liefde op meer gebaseerd is dan op grote gebaren. Komt daarbij dat Ross en Rachel eigenlijk een knipperlichtrelatie hadden en dat is nooit een goede basis voor iets langdurigs. Rachel zal overigens voor altijd geplaagd worden door de vraag: ‘Wat als ik toch naar Parijs was gegaan?’ Ik denk dat Rachel en Ross vandaag een beetje een relatie zouden hebben als Gwyneth Paltrow en Chris Martin: gescheiden met een dochter die ze samen opvoeden. Geen vijanden maar ook geen minnaars. Wel vrienden. Friends, dus”, vertelt ze in Metro.co.uk.