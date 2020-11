Marc Van Ranst: “Eerste verstrenging zou wellicht voldoende geweest zijn”

In de afgelopen weken werden er heel wat verstrengde maatregelen ingevoerd, tot de huidige lockdown. De cijfers tonen echter aan dat de besmettingscijfers al daalden vóór het effect van de laatste verstrenging te zien was. Was de lockdown dan niet echt nodig? Marc Van Ranst nuanceert die stelling op Twitter.

Op 19 oktober werden de eerste maatregelen ingevoerd om de tweede golf van het coronavirus in te dammen. We weten dat het effect van maatregelen pas 10 à 14 dagen later waarneembaar is in de cijfers. De piek van de tweede golf tekende zich rond 28 oktober af. Toch werd op 2 november voor de zekerheid alsnog een lockdown ingevoerd.

Correct inschatten

Liberales-kernlid Andreas Tirez merkt op Twitter op dat de daling van de cijfers al inging vóór de invoering van de lockdown op 2 november. “Uit de cijfers die ik zie, was de trend al dalende door maatregelen van vóór 2 november. Misschien is/was dat onvoldoende, maar wel belangrijk om die daling te erkennen om zo de precieze impact van de verschillende maatregelen te leren. (…) Ik wil hiermee niet zeggen dat de tweede verstrenging onnuttig was/is, maar de impact moet correct ingeschat worden”, schrijft hij.

Lockdown toch belangrijk

Viroloog Marc Van Ranst stelt vast dat de eerste reeks maatregelen wellicht voldoende zou geweest zijn om de sterke stijging van het aantal nieuwe besmettingen in te dammen, maar benadrukt dat de lockdown belangrijk is om de cijfers nog sneller te laten zakken. “De eerste verstrenging zou waarschijnlijk voldoende geweest zijn om de exponentiële stijging van de epidemie te breken. Maar de tweede verstrenging gaat broodnodig zijn om niet op een zeer hoog plateau te belanden, maar de curve (snel) naar beneden te krijgen”, klinkt het.