Vlaanderen hangt de vlam uit voor De Warmste Week

De Warmste Week 2020, een solidariteitsactie van alle VRT-merken, lanceert dit jaar een nieuw symbool: een vlam aan je raam. «Hiermee laat je je buren weten dat je wil helpen waar het kan», klinkt het maandag. De VRT communiceerde eerder al dat de actie dit jaar niet draait rond geld inzamelen voor goede doelen, maar om het helpen van mensen die hulp nodig hebben.

Mensen kunnen tot en met december ook nog steeds een project opzetten om anderen te helpen. Dat kunnen ze alleen doen, of samen met een vzw, de buurt, collega’s of vrienden. Het motto dit jaar is dan ook dat niet je geld telt, maar wel je persoonlijke inzet.

Omdat we tijdens deze nieuwe lockdown opnieuw zijn aangewezen op onze eigen omgeving, buurt of straat lanceert de Warmste Week een nieuw, eenvoudig symbool: een vlam aan je raam. Daarmee laat je je buren weten dat je wil helpen waar het kan. Tijdens de herfstvakantie hingen al duizenden Vlamingen vlammetjes uit om te tonen dat zij het verschil willen maken voor elkaar. Ook op sociale media wordt de vlam gretig gedeeld met de hashtag #DeWarmsteWeek.

Verbondenheid is cruciaal

“Net zoals eten en drinken belangrijk zijn voor onze fysieke gezondheid, zo is verbondenheid cruciaal voor onze mentale gezondheid. Je kan die verbondenheid ook zelf in de hand werken door kleine gebaren, zoals een luisterend oor bieden, dankbaarheid tonen of de bereidheid om anderen te willen helpen, door symbolisch de vlam uit te hangen. Dat versterkt je eigen welbevinden en dat van je naasten”, vertelt motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste.

Alle VRT-merken brengen vanaf nu tot eind december honderden warme verhalen van Vlamingen die zich inzetten voor elkaar. Eén lanceert maandag een videoreeks met Linde Merckpoel, waarin zij in haar eigen straat op zoek gaat naar hoe zij het verschil kan maken. Radio 2 pakt vanaf 11 november dan weer uit met verhalen van buren die zich voor elkaar inzetten. Ook Studio Brussel, MNM en Radio 1 gaan de volgende weken op zoek naar de verhalen achter de “vlamhangers”.

Geen publieksevenementen

In tegenstelling tot de voorbije jaren zullen er de week voor kerst geen publieksevenementen worden georganiseerd. Verschillende VRT-gezichten trekken wel coronaveilig het land in om iedereen persoonlijk te bedanken voor zijn inzet in dit bijzondere jaar. Het volledige programma en de verschillende acties zijn te vinden op www.dewarmsteweek.be.