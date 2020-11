Finale ‘The Masked Singer’ is best bekeken VTM-programma ooit

De finale van ‘The Masked Singer’ is het best bekeken VTM-programma ooit. Met 2.110.316 kijkers (live+uitgesteld) afgelopen vrijdag 6 november is er geen enkel programma sinds de start van VTM in 1989 dat beter scoorde, meldt de zender.

Voor het programma hesen acht bekende Vlamingen zich in pakken om liedjes te zingen. Een panel in de studio en de kijker thuis moesten daarbij raden welke bv’s achter de pakken schuilgaan. De finale werd vrijdag gewonnen door Sandra Kim.

De eer van beste bekeken VTM-programma stond tot nu toe op naam van ‘Wedden Dat?’, dat in 1989 2.092.000 kijkers haalde. De top drie wordt vervolledigd door ‘Gaston en Leo’, die met de aflevering van 15 maart 1992 1.969.000 kijkers haalden.

Tweede seizoen

Maarten Janssen, channel manager VTM: “Het record van ‘Wedden Dat?’ dateert uit de begindagen van VTM, toen er amper Vlaamse zenders waren, laat staan digitale televisie of streamingplatformen. Het leek dan ook bijna onmogelijk om dat 31 jaar oude record ooit nog te breken.”

“Toegegeven, ook wij keken vreemd op toen we voor het eerst kennis maakten met dit geflipte format”, zegt Davy Parmentier, creatief directeur VTM. “Maar risico’s nemen, durven vernieuwen en dat met de beste mensen in het vak levert duidelijk op.”

“‘The Masked Singer’ vraagt dus duidelijk om een tweede seizoen en dat komt er ook”, luidt het bij VTM.