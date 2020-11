Decathlon lanceert online welzijns- en bewegingsprogramma’s

Verplicht thuisblijven wordt voor even opnieuw de norm, want het startschot voor de tweede lockdown werd zopas gegeven. We mogen de moed niet laten zakken en sport is daarin van zeer groot belang. Decathlon snelt te hulp en ontpopt zich met plezier tot jouw personal trainer.

Dat de sportscholen even moeten sluiten is niet langer een ramp, want de nieuwe online welzijn- en bewegingsprogramma’s zorgen ervoor dat je ook nu in topvorm blijft.

De magie van bewegen

Wist je dat een halfuurtje beweging per dag al voldoende is om je psychologisch welzijn te boosten? Door te sporten met een bewuste ademhaling maakt je lichaam de juiste hormonale stoffen aan en kan zuurstof beter door je lichaam circuleren.

Tijdens het sporten komen bovendien neurotransmitters in de hersenen vrij. Die sturen op hun beurt signalen naar zenuw- of spiercellen. Ook komt endorfine vrij, het snelst werkende en meest doeltreffende anti-stresshormoon! Er is geen twijfel mogelijk, dankzij sporten krijg je een aangename flow in je lichaam.

Sporten vanuit je woonkamer

Naar aanleiding van de succesvolle live sessies #sportinuwkot die je tijdens de lockdown kon volgen, ontwikkelde Decathlon samen met een netwerk aan sportcoaches 3 online welzijn- en bewegingsprogramma’s, in zowel Nederlands als Frans, die je thuis kan volgen.

Elk programma heeft zijn eigen specifiek sportdoel, zo kies je voor een programma dat je volledig op het lijf geschreven staat! Ben je een beginnende sporter, een ervaren rot of wil je met het hele gezin aan sport doen: er is voor ieder wat wils en je hoeft niet eens de deur uit!

Deze sessies focussen bovendien niet alleen op beweging maar ook op een gezonde levensstijl en mentale gezondheid. Zo staat meditatie centraal maar ook voeding dankzij wekelijkse nieuwe recepten, video’s vol voedingstips en maandelijks een coaching met een voedingsexpert. Voor meer info over de programma’s kan je hier terecht.