Sporten tijdens corona, hier moet je op letten

Wanneer je begint met sporten of het sporten weer wenst op te pakken, zijn er verschillende aspecten die het sport proces helpen te bevorderen. Echter komen hier bij het sporten tijdens de corona-crisis nog een aantal aspecten bij kijken, omdat rekening houden met de eigen vatbaarheid-, evenals die van een ander, essentieel is.

Hoewel de deuren van de fitness in gent inmiddels weer geopend zijn, zijn er ook alternatieven die een minder grote kans op besmetting met zich meebrengen.

Een blokje om

In tegenstelling tot landen als Italië, Frankrijk en Spanje, mogen we in Nederland gewoon weer vrijuit de staat op, waardoor buitenshuis sporten vereenvoudigd wordt. Waar het in grote steden en winkelcentra stikt van de drukte, is de rust in natuurgebieden inmiddels weergekeerd, waardoor een lekker blokje om door de wijk of een mooi natuurgebied, zo’n slecht idee nog niet is. Hierdoor ben je bereid om je conditie op peil te houden en fit te blijven, en verklein je ook nog eens de kans op besmetting met het virus voor jezelf én voor anderen. Loop je samen met iemand? Probeer dan voldoende onderlinge afstand te houden, zodat je elkaar niet kunt besmetten met het virus, indien een van de lopers, tegen beter weten in, het virus te pakken heeft.

Home-fitness

Een dichte of overvolle sportschool is geen reden om niet fit te blijven. Ook thuis, in een park of in een natuurgebied, kan je verschillende fitnessoefeningen uitoefenen; fitnessapparaten zijn hierbij geen vereiste, dus excuses zijn er wat motivatie betreft eigenlijk niet. Schaf eventueel een matje aan, haal wat gewichten in huis, zet een online work-out aan, en je komt al een heel eind.

Fietsen

De zomer is in volle gang, en dat maakt het buitenshuis uitoefenen van verschillende sporten nóg leuker. Niet alleen hardlopen, maar ook fietsen is een leuke bezigheid voor lichaamsbeweging buiten de deur. Ga samen, of alleen, en ontdek de omgeving! Heb je de omgeving bij jou in de buurt wel gezien? Een goede reden om een stukje verder te fietsen, zodat je nieuwe omgevingen en gebieden leert kennen.

Wandelen

Is hardlopen, thuis sporten en fietsen niks voor jou of doe je het liever wat rustiger aan? Wandelen biedt een goed alternatief voor een sport die op andere wijze intensief is, waardoor ook dit geschikt kan zijn. Let er hierbij wel op dat je goede wandelschoenen aan je voeten hebt, want deze zijn van groot belang.