Man toont intieme beelden van vrouw en minnaar tijdens babyshower: “Niet mijn kind!” (video)

Koppels die in verwachting zijn geven soms een babyshower, een feestje met vrienden en familie om de nakende bevalling te vieren. Toch zijn niet alle babyshowers even gezellig. Op onderstaande beelden die opdoken op Reddit zie je hoe een man zijn vrouw beschuldigt van een affaire… voor de ogen van tientallen gasten!

De partner van de vrouw legt, in het bijzijn van zijn advocaat, via een microfoon aan alle aanwezigen uit wat er aan de hand is. De vrouw in kwestie zit duidelijk verveeld met de zaak. Ze smeekt haar man om even apart enkele zaken te gaan bespreken. Maar daar wil hij niets van weten. “Dit is niet mijn kind. Dit feestje is voor deze twee”, laat de man weten terwijl hij naar de minnaar van de vrouw wijst.

Daarop toont de advocaat videobeelden waarop te zien is dat de dame ‘intiem contact’ had met de minnaar in kwestie. “Hier is het bewijs dat mijn vrouw niet 4 maar reeds 6 maanden zwanger is”, klinkt het. Wat volgt is een compleet uit de hand gelopen babyshower.

Bron: zita.be