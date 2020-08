BIZAR. Afro-Amerikaans koppel wandelt door nieuw huis, buurman belt de politie

Het is altijd even bang afwachten of je met je buren overeen zal komen wanneer je verhuist. Maar wat dit Afro-Amerikaanse koppel meemaakte, tart alle verbeelding. Hun nieuwe buurman belde de politie omdat hij ervan uitging dat zijn nieuwe buren inbrekers waren…

Het anonieme koppel deelde hun verhaal op Reddit. De man vertelt hoe hij en zijn vrouw net hun eerste woonst hadden gekocht in een wijk in de staat Tennessee. “Het huis is nog niet helemaal klaar, maar we besloten om er naartoe te rijden en eens een kijkje te nemen”, schrijft de man. “Op een gegeven moment zagen we hoe onze buurman door zijn raam naar ons tuurde.”

Leugens

Daarop zwaaide het koppel vriendelijk naar hun nieuwe buurman, maar die negeerde het gebaar en trok zijn gordijnen dicht. Toen het koppel wou vertrekken, liep de buurman zijn huis uit en riep hij naar het stel dat ze moesten stoppen. “Ik vroeg of er een probleem was waarop hij ‘ja’ antwoordde. Vervolgens zei hij: ‘Ik weet niet waarom jullie in onze buurt rondlopen, maar we zijn hier niet vriendelijk tegen criminelen en dieven. De politie is onderweg.’ Maar daar bleef het niet bij. Hij zei dat mensen zoals wij niet het geld hebben om zo’n huis te kopen en dat we onze leugens maar beter konden bewaren voor de politie.”

“Fuck you”

Ondanks de racistische uitspraken, bleef het koppel kalm. Maar toen de politie arriveerde werd het stel alsnog gearresteerd. Gelukkig werden ze 10 minuten later vrijgelaten toen enkele werkmannen arriveerden en bevestigden dat het koppel wel degelijk de eigenaars waren van de woning. Natuurlijk was dat dik tegen de zin van de buurman. “Hij riep nog ‘fuck you’ naar ons toen we wegreden. Dus om een lang verhaal kort te maken, ik heb een racistische buurman.”

“Maar we hebben zijn telefoonnummer en zijn van plan om eens langs te gaan met koekjes zodat we de lucht kunnen klaren”, besluit de man.