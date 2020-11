Deze onbesliste staten zullen bepalen wie Amerikaans president wordt

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn ongemeen spannend en het zal nog even wachten zijn op een finaal resultaat. In verschillende staten zijn er nog te weinig stemmen geteld om een winnaar aan te duiden. Daarbij zitten verschillende strijdstaten die doorslaggevend zijn voor de race naar het Witte Huis.

Het is nog niet bekend wie de volgende Amerikaanse president is en het zal waarschijnlijk nog even wachten zijn voor daar zekerheid over is. In zes Amerikaanse staten zijn er nog te weinig stemmen geteld om de kiesmannen van die staat aan een presidentskandidaat toe te kennen. Het gaat om Nevada, Pennsylvania, Wisconsin, Maine, Michigan en North Carolina. Ook over Georgia bestaat er nog onduidelijkheid, al melden verschillende media dat die gewonnen werd door president Donald Trump.

Het feit dat de staten zo lang op zich laten wachten is een gevolg van de vele stemmen die afgelopen weken al ingediend werden. In verschillende staten moest men wachten tot de stembussen gisteren open gingen om ze te tellen. De stemmen kunnen doorslaggevend zijn, want de eerste cijfers bevestigen het vermoeden dat het vooral Democraten waren die via de post hun stem lieten horen.

Achterstand Biden verkleint

Zo leek Trump op basis van de eerste uitslagen vaak voorop te liggen in die strijdstaten, maar slonk die voorsprong stelselmatig wanneer daar de resultaten van de vroege stemmen en de stedelijke gebieden werden bijgeteld. De staat Wisconsin was bijvoorbeeld heel de nacht lang in handen van de Republikeinen, maar rond 11u15 Belgische tijd nam de Democratische uitdager Joe Biden de leiding over met 90% van de stemmen geteld. Ook in Michigan is de voorsprong van Trump de afgelopen uren sterk afgenomen.

Trump heeft ondertussen opgeroepen om de telling van de stemming stil te leggen. In een eerste reactie claimde hij de overwinning en stelde meteen ook “de fraude tegen onze natie” aan de kaart. De president ziet “trieste mensen die het stemrecht van de Amerikanen willen afnemen”. Hij dreigt ermee naar het Hooggerechtshof te stappen om zijn eis af te dwingen.