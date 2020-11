Ongezien: Trump stelt onvolledige resultaten al in vraag en vraagt stop telling

President Donald Trump heeft aangekondigd dat hij naar het Supreme Court, de hoogste rechtbank in de Verenigde Staten, zal stappen. Hij wil dat de tellingen gestopt worden. “Wij hebben gewonnen”, zei hij. “Dit is een fraude tegen onze natie.”

Trump begon zijn toespraak in het Witte Huis met een opsomming van staten waar hij de overwinning denkt binnen te halen. Daar waren ook sleutelstaten bij die lang niet zeker voor hem zijn. “We waren klaar om te winnen, en eigenlijk hebben we gewonnen. Dit is een grote fraude tegen onze natie.”

De Amerikaanse president Donald Trump bedankte ook de “miljoenen en miljoenen” Amerikanen die voor hem hebben gestemd. Hij sprak over “fenomenale resultaten” en zei klaar te zijn om zijn overwinning te vieren.

Trump verklaarde nog dat “trieste mensen” het “kiesrecht willen afnemen” van de Amerikanen die voor hem gestemd hebben. De president stelde dat hij staten als Georgia, North Carolina en Pennsylvania binnenhaalde, terwijl daar de definitieve resultaten nog niet bekend zijn.

“Great again again”

Vicepresident Mike Pence feliciteerde Trump voor de “miljoenen Amerikanen die al voor hem hebben gestemd”, maar claimde de overwinning nog niet, in tegenstelling tot de president. “We zijn op weg naar de overwinning en we zullen Amerika ‘great again again’ maken», klonk het. Pence benadrukte ook dat er op dit moment wel degelijk nog stemmen worden geteld. “We zullen waakzaam blijven. Het recht om te stemmen is de fundering van onze natie. Dat zullen we beschermen.”