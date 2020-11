“Als alles goed gaat, starten vaccinatiecampagnes tussen maart en juni”

Als alles goed gaat, zou er tussen maart en juni gestart kunnen worden met de eerste vaccinatiecampagnes tegen het coronavirus. Dat zei Steven Van Gucht op de persconferentie van het crisiscentrum.

“De voorbereidingen van de vaccinatiecampagnes die we hopelijk volgend jaar kunnen organiseren zijn volop bezig”, aldus de interfederale woordvoerder over het coronavirus. “Het is op dit moment niet zeker welk vaccin eerst op de markt komt. De vaccins zijn nog volop in fase drie van de klinische studies. Die resultaten moeten nog bekendgemaakt worden, ze lopen nog. We hopen de eerste resultaten in november of december te ontvangen.”

Als blijkt dat een van de vaccins goed werkt en veilig is, kan het goedgekeurd worden en in de loop van volgend jaar op de markt komen. België onderhandelt samen met de Europese Commissie met de bedrijven om de bevoorrading van de Belgische markt te verzekeren.

“Als alles goed gaat, als resultaten van de studies positief zijn, dan kunnen we verwachten dat ergens in de lente van volgend jaar de eerste grote vaccinatiecampagnes gestart worden. We denken dat dat ergens tussen maart en juni zal zijn”, zei Van Gucht.

Zorgmedewerkers en risicopatiënten krijgen voorrang

Maar in eerste instantie zullen er wel onvoldoende vaccins zijn om iedereen te vaccineren. “Daarom is het belangrijk om prioriteiten te stellen. De Hoge Gezondheidsraad gaf hierover al advies. In de eerste plaats zullen gezondheidswerkers gevaccineerd worden, omdat zij een grotere kans hebben om besmet te raken. Zij staan in de frontlinie. Het gaat om ongeveer 500.000 mensen in heel België.”

Ook personen met een verhoogd risico op ernstige ziekte zullen prioriteit krijgen. “Mensen op hogere leeftijd, boven de 65 jaar, of mensen tussen 45 en 65 jaar die bepaalde onderliggende aandoeningen hebben, zoals diabetes, een hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, en obesitas”, besluit Van Gucht.