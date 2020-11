Scholen willen niet langer dat leerlingen in hun pyjama online les volgen

Nu de leerlingen in de tweede en derde graad van het middelbaar na de herfstvakantie opnieuw deeltijds afstandsonderwijs krijgen, voeren verschillende directies regels en dresscodes in voor thuisonderwijs.

Een deel van de leerlingen nam het tijdens de vorige lockdown niet al te nauw met de school­regels: ze volgden de les in pyjama, of logden te laat in. De scholen willen daar nu paal en perk aan stellen.

Netjes aangekleed

Wat voor een fysieke les op school geldt, moet ook voor het online onderwijs gelden, klinkt het in de krant. “We willen dat de leerlingen netjes aangekleed aan een bureau achter de computer zitten, met een neutrale achtergrond”, zegt directrice Ann Van Landuyt van het GO! Atheneum in Oudenaarde. “Dat helpt ook echt om de leerstof beter te verwerken.”

Geen bureau