BIZAR. Amerikaanse leraar geschorst nadat hij halfnaakt verscheen in online les

Een Amerikaanse leraar die werkzaam is in een scholendistrict in het Californische San Jose is geschorst nadat hij zijn studenten afgelopen vrijdag met ontblote torso verwelkomde op een online les.

Volgens een boze ouder meldde haar dochter zich aan op Zoom voor de tweede wiskundeles van het huidig academiejaar, waarna ze haar leraar met ontblote torso aantrof voor zijn webcam. Daarmee schond de man de kledingcode die hij nota bene zelf enkele dagen eerder had opgesteld.

“Ze voelde zich ongemakkelijk en kon zich niet concentreren, omdat ze een oude man zag op haar scherm in haar slaapkamer”, aldus de ouder. Het meisje nam een foto van de leraar en lichtte haar moeder in, die onmiddellijk contact opnam met de school in kwestie. De docent werd daarop geschorst. De moeder deed haar beklag op Facebook.

“Dit gedrag is onaanvaardbaar, onprofessioneel en is in strijd met het schoolreglement”, aldus het schoolhoofd. Hij voegt eraan toe dat de zaak “onderzocht” wordt.