WOW! Via deze app kan je het Noorderlicht live bewonderen

Reisfanaten blijven dezer dagen nogal op hun honger zitten. Door het coronavirus, dat de hele wereld in zijn greep heeft, is het niet mogelijk om zomaar even snel-snel op vakantie te vertrekken. In veel landen ben je niet welkom en bestemmingen die wel nog zijn toegestaan, vragen een pak voorbereiding.

De meesten onder ons hebben sinds het begin van de pandemie dan ook niet veel van de wereld gezien. Verder dan een staycation in eigen land of een autovakantie naar ergens dichtbij kwamen we niet echt. En dat terwijl er zoveel moois te zien is op onze Aardbol.

Bucketlist

Daarbij denken we onder andere aan het Noorderlicht, dat in deze periode weer volop valt te bewonderen in de meest noordelijk gelegen landen. Het is een echt bucketlist-dingetje en de kans bestaat dat jij had gepland om er dit jaar bij te zijn, maar dat die plannen in het water vielen. Wel, niet getreurd. Het Live Aurora Network biedt raad.

Gratis app

Het bedrijf heeft namelijk op verschillende plaatsen wereldwijd (onder andere in Finland, Noorwegen en Alaska) camera’s geïnstalleerd die het Noorderlicht 24/7 op beeld vastleggen. Die beelden worden vervolgens gestreamd via de gratis app Northern lights Aurora Network zodat mensen vanuit hun luie zetel en in alle veiligheid kunnen genieten van het spektakel. Je kan in de app trouwens ook aanduiden welk natuurverschijnsel je voorkeur wegdraagt (het bewegende poollicht, het kleine poollicht, de aurora borealis…) en daar vervolgens een notificatie van krijgen van zodra het zichtbaar is. En dat helemaal gratis.

De app is zowel beschikbaar voor Android als voor iOS.