WOW. Wetenschappers ontdekken nieuw soort Noorderlicht

Finse onderzoekers hebben samen met Finse amateurfotografen een nieuwe variant van het noorderlicht ontdekt. Dat heeft natuurkundige Minna Palmroth van de Universiteit van Helsinki gezegd. De hobbyfotografen noemden de nieuwe vorm van een aurora ‘De Duinen’ omdat het groene patroon van golven lijkt op duinen aan een zandstrand.

Het noorder- of zuiderlicht ontstaat wanneer elektrisch geladen deeltjes van de zonnewind door het aardmagnetisch veld in de buurt van de noord- en zuidpool worden afgebogen. De deeltjes dringen vervolgens met hoge snelheid de atmosfeer nabij de polen binnen en botsen op verschillende gassen, in het bijzonder zuurstof- en stikstofmoleculen. Daarbij ontstaat het veelkleurige en prachtige licht dat als het noorderlicht of poollicht bekendstaat. Het noorderlicht is op noordelijke breedtegraden te zien en heeft de wetenschappelijke naam aurora borealis. De tegenhanger in het zuidelijke halfrond heet aurora australis of zuiderlicht.

De Duinen

Het nieuw aan de nachthemel ontdekte fenomeen is het resultaat van interactie tussen aangrenzende gebieden met hogere en lagere zuurstofdichtheid, zegt Palmroth. Dit soort poollicht is nooit eerder gezien. ‘De Duinen’ zijn ontdekt op een hoogte van 80 tot 120 km, waar er maar weinig observaties zijn. Onderzoekers noemen dat atmosferisch gebied soms de ‘ignorosfeer’. De wetenschapster zegt al jaren met amateurfotografen samen te werken. Die hadden haar benaderd om meer te leren over de de fysica achter het noorderlicht. Sommige foto’s die Palmroth ontving klopten echter niet met de gekende vormen van noorderlicht, waarop onderzoek startte. De bevindingen van Palmroth en anderen zijn opgetekend in het vakblad AGU Advances.