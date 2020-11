BIZAR. Amerikaanse die op punt staat om te bevallen wil eerst nog snel stemmen

Een hoogzwangere vrouw in Florida wou afgelopen dinsdagmiddag eerst nog persoonlijk haar stem uitbrengen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen alvorens naar het ziekenhuis te gaan om te bevallen, zo berichten lokale media.

Het koppel kwam met de auto aan op het stembureau in Orange County. Terwijl de vrouw, die al ontsluiting had, in de auto wachtte, rende haar man naar binnen en richtte zich tot de verkiezingsmedewerkers: “Ze staat op het punt om te bevallen, maar ze wil niet naar het ziekenhuis gaan voordat ze gestemd heeft”, zei hij.

Verkiezingsmedewerker Karen Briceno Gonzalez getuigt tegenover een lokaal nieuwsstation: “Ik vroeg hem wat ik kon doen om haar te helpen bij het stemmen.” Ze bracht de hoogzwangere vrouw eerst een stembiljet om later per post te versturen en controleerde haar identiteitskaart. De vrouw wou echter meteen stemmen.

“Ik gaf haar een stembiljet om direct in te vullen, en een ‘I Voted’-sticker. Ze vulde haar stem in, waarna ze zich meteen naar het ziekenhuis haastten”, aldus Gonzalez.

Everything men can do, women can do IN LABOUR. Wow.

Pregnant Orange County woman in labor votes from parking lot – Orlando Sentinel https://t.co/DbZ7IBeRpt

— Darren Day (@tootsday) October 28, 2020