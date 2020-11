Britse helderziende weet het zeker: “Hij wordt de nieuwe Amerikaanse president!”

Het is nog even wachten vooraleer we definitief weten wie de nieuwe president wordt van de Verenigde Staten van Amerika, maar voor een bekende Britse helderziende is echter zo helder als een klontje: Donald Trump zal aan zijn tweede termijn als president mogen beginnen.

Craig Hamilton-Parker is een medium en één van de meest gekende helderzienden in Groot-Brittannië. “Trump wint. Ik heb dit reeds voorspeld in 2019 en voel aan dat hij een tweede termijn zal beginnen, of je het nu graag hebt of niet”, zo verklaarde hij. Rest de vraag: wat zal zo’n extra 4 jaar aan president Donald Trump teweeg brengen?

Hongersnood

“Enkele van de zaken die ik al gezien heb in de toekomst van deze wereld, maar ook zeker in het geval van Amerika: voedseltekort. Dat wordt een serieus probleem voor zowel Amerika als de wereld in het algemeen”, gaf Hamilton-Parker mee. Wat er ook van zij, op 3 november weten we definitief wie de volgende president wordt van de VS.