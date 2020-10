Last-minute een pompoen uitsnijden? Met deze lifehack is het zo gebeurd

Op 31 december vieren we traditioneel Halloween. Die dag zal er dit jaar heel anders uitzien dan gebruikelijk. Feestjes zijn uit den boze, in elkaars snoeppot graaien zit er ook niet in. Maskers kunnen uiteraard wel, maar niet op de gebruikelijke Halloween-manier. Veel blijft er dan niet over zou je denken, maar niets is minder waar.

Net nu we zoveel thuis zitten en de dagen steeds somberder worden, is het belangrijk om alsnog voor wat sfeer te zorgen. Halloween is het perfecte moment om je huis herfstachtig te versieren in afwachting van de kerstdecoratie – en daar horen uiteraard pompoenen bij. Heb je nog geen tijd gehad om een pompoen uit te snijden? Met deze lifehack ben je binnen enkele minuten klaar.

Urenlang snijden

We herinneren ons nog hoe leuk we het als kind vonden om een pompoen uit te snijden voor Halloween. Althans, wij vonden het geweldig, onze ouders wat minder. En als we even heel eerlijk zijn, waren we het zelf na een halfuur ook wel beu. Het is nu eenmaal nogal een eentonig klusje. De Britse moeder Nina Rutherford vond dat blijkbaar ook en bedacht een trucje om dat hele proces danig te versnellen.

Mixer

Ze deelde de lifehack ook op Facebook en dat was een groot succes. Een prachtige pompoen zonder al het snijwerk, dat is het beste van twee werelden. Volgens Rutherford volstaat het om het bovenste stuk van de pompoen af te snijden, zoals je normaal ook zou doen. Vervolgens neem je een handmixer, zet de kloppers erop en steek die nu in de pompoen. Zet de mixer aan en baan je nu zachtjes een weg door het vruchtvlees. Eens je alles hebt losgemaakt op deze manier, kan je de inhoud van de pompoen makkelijk leeghalen. Nu is het tijd voor het leuke snijwerk (denk ogen, mond en neus), maar dat laten we graag aan jou over.