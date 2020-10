Hoe vier je Halloween in coronatijden?

Een blauwe maan, overgoten met een sausje van coronavirus en een snuifje avondklok. Eén ding is zeker: 2020 heeft alle ingrediënten voor een extra eng halloweenfeest. Door de strikte gezondheidsregels kunnen we een kruis maken over bepaalde tradities, maar met een beetje creativiteit vind je Halloween dit jaar gewoon opnieuw uit.

Oriane Renette

“Trick or treat!” Dit jaar zal de bekende slogan niet weergalmen op straat. Meerdere provincies hebben de traditionele halloweenoptochten en het aanbellen van deur tot deur verboden. Maar dat betekent niet dat je geen feestje kan bouwen. Hier zijn alvast enkele ideetjes voor een leuke én veilige halloweenavond, thuis met je gezin.

Coronaproof tradities

Als er één traditie is die we kunnen behouden, dan is het wel pompoenen uitsnijden en er angstaanjagende lantaarns van maken. Profiteer van een regenachtige dag om lekker warm binnen te blijven en je woning om te toveren in een echt spookhuis. Je vindt een heleboel leuke ideeën voor zelfgemaakte halloweendecoratie online (Pinterest, YouTube, knutselsites…).

Kostuums en maskers

Na je woning is het de beurt aan je gezin! Haal de kostuums uit de kast en doe wat enge make-up op. Valse wonden of littekens, iconische personages of angstaanjagende beesten… Er staan duizenden tutorials op YouTube, van de meest basic tot de meest gedetailleerde.

Halloweenmaskers beschermen je natuurlijk niet tegen het coronavirus, maar dit is de ideale gelegenheid om je eigen mondmasker te maken dat past bij je kostuum.

Van kop tot teen uitgedost? Dan is het tijd voor een virtuele kostuumwedstrijd met je familie, vrienden of de klasgenoten van je kinderen. Maak verschillende categorieën en prijzen: de engste, de grappigste, de origineelste…

Geen Halloween zonder snoep

Elk kind bevestigt het volmondig: Halloween zou Halloween niet zijn zonder snoep. Dit jaar is er dan wel geen trick-or-treating, maar niets belet je om op snoepjesjacht te gaan. Verstop ze overal in je huis, net als met Pasen. Of waarom sluit je de namiddag niet af in schoonheid met een halloweenpiñata? En daarna is het genieten van al dat lekkers bij een griezelfilm voor het hele gezin.

Buurtactiviteiten

Ondanks de contactbeperkingen kan je Halloween toch ook in je buurt vieren. Van deur tot deur gaan is dan wel verboden, maar je kan perfect met je bubbel op wandel om de decoraties in je wijk te bewonderen.

Om je kinderen wat op te beuren in deze moeilijke tijden gaat er niets boven een decoratiejacht! Net als de ‘berenjacht’ die de uitstapjes tijdens de lockdown opvrolijkten. Spreek af met je buren en ga op zoek naar alle spinnen, heksen of spoken in de wijk. Of waarom houd je geen decoratie- of pompoenenwedstrijd tussen buren?

Mag het iets anders zijn?

Heb je eerder zin in een unieke halloweenervaring? Check dan het online aanbod op Airbnb: een goochelshow, spokenjacht in een behekste opera, in de voetstappen van Jack the Ripper of op ontdekkingstocht naar de Mexicaanse traditie van de Dag van de Doden… De site staat boordevol ideeën voor een ongewone halloweenavond.

En als je snakt naar een bizarre, enge rock-‘n-roll ervaring, dan moet je bij rocklegende Alice Cooper zijn. Hij zal verhalen voorlezen over “spinnen en geesten, kwelduivels en spoken, monsters en mutanten… Kortom, al mijn favoriete dingen”, aldus de rocker.