“Overschrijding van eerste hospitalisatiegolf is onvermijdelijk”

Uit simulaties van verschillende Belgische universiteiten blijkt dat een overschrijding van de eerste hospitalisatiegolf onvermijdelijk is. De onderzoekers waarschuwen dat de maximale capaciteit op intensieve zorgen in ons land mogelijk wordt overschreden indien de maatregelen na 19 november worden versoepeld. “De situatie is uiterst kritiek”, klinkt het in een gezamenlijk persbericht.

De universiteiten van Namen, Gent, Brussel en Hasselt/Antwerpen ontwikkelden elk een model om de verspreiding van het coronavirus in België te voorspellen. Het bundelen van de verschillende voorspellingen tot een ensemblevoorspelling tot het einde van 2020 moet een zo betrouwbaar mogelijk beeld van de toekomst schetsen. De gezamenlijke voorspelling houdt nog geen rekening met de striktere maatregelen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

In elk scenario

Uit de ensemblevoorspelling blijkt dat de hospitalisatiepiek gedurende deze golf wellicht hoger zal liggen dan gedurende de eerste hospitalisatiegolf van maart-mei 2020. Elke modelvoorspelling overschrijdt immers in elk scenario het aantal hospitalisaties van de eerste golf. Daarnaast zou het versoepelen van de maatregelen na 19 november 2020 leiden tot een scenario waarin de maximale capaciteit op intensieve zorg van het land net wel of net niet wordt overschreden.

Strikte naleving cruciaal

Als de maatregelen van 19 oktober langer dan vier weken worden aangehouden, dooft de hospitalisatiegolf volgens de voorspellingen geleidelijk uit. Daarbij wordt de maximale IZ-capaciteit waarschijnlijk niet overschreden. Verder blijkt dat hoe strikter de maatregelen worden nageleefd, hoe sneller de tweede golf uitdooft.