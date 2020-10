Voor DEZE vrouw dumpte ‘Love Island’-Remco zijn Imen (foto)

Remco Diepenhorst, die in ‘Love Island’ een koppel vormde met Imen tot hij toegaf dat hij in Nederland al iemand had, heeft op Instagram enkele foto’s gedeeld van de vrouw in kwestie.

Een drama was het, toen vlak voor de finale van ‘Love Island’ uitkwam dat Remco Imen aan het lijntje gehouden had en hij eigenlijk verliefd was op een vrouw in Nederland. Compleet fout, want ‘Love Island’ gaat uiteraard over het zoeken naar de liefde en niet over elkaar bedriegen. Jammer genoeg moesten zowel Remco als Imen het eiland meteen verlaten.

Roadtrip

Momenteel is de 25-jarige surfer uit Utrecht op roadtrip naar het zuiden van Portugal. En jawel, aan zijn zijde zien we een vrouw, en dat blijkt dé vrouw te zijn voor wie Remco Imen heeft laten zitten. Dat geeft hij zelf aan na een vraag van een volger: “Is zij het meisje voor wie je ‘Love Island’ verliet?”, klinkt het. “Ja, zij is het”, antwoordt Remco. Hij benadrukt wel dat ze geen relatie hebben. Maar wat niet is, kan uiteraard nog komen…