‘Love Island’-koppel Aleksandra en Denzel uit elkaar: “We passen niet samen”

Het winnende koppel van ‘Love Island 2019’ is jammer genoeg uit elkaar. Dat kondigden ze zelf aan op Instagram.

De Vlaams-Poolse Aleksandra Jakobczyk (25) en de Nederlandse ex-profvoetballer Denzel Slager (27) hebben een punt gezet achter hun relatie. Ze wonnen vorig jaar de eerste editie van ‘Love Island’ en gingen met 25.000 euro naar huis. Ze waren een goed jaar samen.

Geen ruzie

Aleksandra benadrukt op Instagram dat ze als vrienden uit elkaar gegaan zijn. “Met pijn in het hart moet ik jullie meedelen dat ik en Denzel besloten hebben om niet verder te gaan met onze relatie. We weten dat we hiermee velen teleurstellen. We zijn zelf ook teleurgesteld, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we niet samen passen. Ik wil hier binnenkort zeker meer over vertellen, maar voor even hoop ik op jullie begrip dat ik hier niet veel over wil praten. Wij gaan uit elkaar als goede vrienden en er is geen sprake van ruzie of erge dingen die er gebeurd zijn”, schrijft ze.

Tijd om te verwerken

Ook Denzel schrijft een gelijkaardige boodschap. “We hebben ontzettend mooie momenten meegemaakt, maar we zijn er toch over uit dat het beter is dat we beiden onze eigen weg opgaan. Ik hoop dat jullie me de tijd gunnen om dit te verwerken”, klinkt het.