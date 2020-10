Ella Leyers openhartig: “Veel mannen zijn geïnteresseerd in mij, maar ik trek mijn plan wel”

Actrice Ella Leyers geniet met volle teugen van het vrijgezellenleven. Naar de liefde is ze niet echt op zoek. “Alle basisnoden zijn vervuld: een lief is er voor de extra’s, om je iets wonderlijks aan te wijzen”, klinkt het.

Begin 2019 kwam er een einde aan de tweejarige relatie van Ella Leyers en StuBru-dj Faisal Chatar. Sindsdien gaat Ella als single door het leven, en daar heeft ze allerminst spijt van. “Als jonge, moderne vrouw voelt het niet per se als een manco om geen partner te hebben. Wij zijn de zelfvoorzienende generatie. Vroeger was het als vrouw handig – wat zeg ik: haast noodzakelijk – om een man te hebben, want die zorgde voor een inkomen en een sociaal leven. Maar dit is 2020: ik heb zelf een job, en vrienden die mijn leven doen sprankelen. Ik trek mijn plan zonder man. Het perverse effect is dat daardoor de lat voor een mogelijke partner geweldig hoog komt te liggen. Want alle basisnoden zijn vervuld: een lief is er voor de extra’s, om je iets wonderlijks aan te wijzen. Er speelt bij mij ook een soort van fierheid: ik wil toch licht bewonderend naast mijn lief kunnen staan. Met hem naar buiten gaan, en glimmen van trots omdat hij, en niet iemand anders, aan mijn zijde staat”, vertelt ze in Humo.

Huwelijksaanzoek

Interesse van mannen heeft ze genoeg, tot op het lachwekkende af. “Er zijn opvallend veel mannen die daar wat aan willen doen. Dan krijg ik op Instagram out of the blue een berichtje van een wildvreemde: ‘Zullen we trouwen?’. Leve de kortste weg naar het altaar”, lacht ze.

Voorbeeldige ouders

De 32-jarige dochter van zanger Jan Leyers heeft thuis het goede voorbeeld gekregen van haar ouders, maar dat is voor haar een beetje een zegen en een vloek. “Weet je wat ook niet helpt? Dat ik thuis het perfecte voorbeeld heb gekregen. Ook na zovele jaren blijven mijn ouders elkaar boeien. Ze willen nog altijd moeite doen voor elkaar, ze praten aan tafel over wat hen begeestert, ze zijn nooit gestopt met in het hoofd van de ander te willen kruipen. Ze vormen een prachtig tweespan. En als je daarmee opgegroeid bent, wil je zelf geen genoegen nemen met minder. Ik streef niet de exacte kopie na, wel dezelfde intensiteit. Eigenlijk wil ik naar mijn lief kijken zoals mijn moeder naar mijn vader kijkt, en vice versa: met een krachtige combinatie van liefde en bewondering”, klinkt het.

Jezelf niet verloochenen

Mocht ze de liefde tegenkomen, dan moet hij in elk geval de moeite waard zijn. Bij iemand blijven om toch maar iemand te hebben, dat staat niet in haar woordenboek. “Ik krijg weleens te horen dat ik relaties te snel en te impulsief beëindig. Maar dat klopt niet, vind ik. De aanleiding kan misschien een detail zijn, maar daaronder zeurt dan al langer iets fundamenteels. Iets dat ik meestal ook helder kan benoemen. Te zot, bijvoorbeeld. En daarna, want dan beland ik geheid weer in het andere uiterste: te saai. Ik kan maar moeilijk begrijpen dat je twijfelt aan je relatie, als je een jaar aan het zeuren bent bij je vrienden, en het dan toch zozo laat. Dan ben je jezelf toch aan het verloochenen? Als je iemand ten diepste niet tof vindt, is het toch gewoon een kwestie van respect voor jezelf om niet verder te gaan met die partner?”, besluit ze.